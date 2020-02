"Aproximamo-nos cada vez mais de uma pandemia à escala global"

© AFP

Por José Milheiro com Francisco Nascimento 24 Fevereiro, 2020 • 18:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O coronavírus ultrapassou fronteiras e para além da China há mortes confirmadas em países como Coreia do Sul, Irão e mais recentemente, na Itália. O mundo está, de acordo com o médico pneumologista Filipe Froes, à beira de uma pandemia.

Em declarações à TSF, o médico acrescenta que a situação em Itália é um risco acrescido para toda a Europa, incluindo para Portugal. "Na Europa, temos neste momento uma zona de circulação sem fronteiras, de grande mobilidade, com um intercambio muito grande entre diferentes grupos profissionais e estudantes", afirma.

Filipe Froes alerta para que ainda não se tenha identificado a origem do surto em Itália, numa zona muito populosa do país.

"O coronavírus atingiu uma zona de Itália muito populosa" 00:00 00:00

Há, por isso, uma necessidade maior de precaução e atenção dos países europeus. "Estamos a atingir um ponto em que o não retorno para uma pandemia fica cada vez mais próximo. Se falharmos na capacidade de contenção e controlo do que se vive na Itália, aproximamo-nos de uma pandemia à escala global", garante o médico.

Filipe Froes destaca o papel que o Centro Europeu de Controlo de Doenças tem que ter no travão ao coronavírus na Europa, com um esforço de concertação entre as diferentes estruturas de saúde.

Na opinião do médico patologista, "este não é um problema de Itália, mas sim de toda a Europa e de todo o mundo".

"Diferentes instituições na Europa estão a tomar as medidas necessárias" 00:00 00:00

Filipe Froes garante que as diferentes instituições europeias estão a tomar medidas para resolver a situação. É por isso fundamental que todos respeitem as medidas que adotadas.

SAIBA TUDO SOBRE O SURTO DE CORONAVÍRUS