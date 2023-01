"Aproximar, fixar e vincular." As três dimensões das propostas do Governo para os professores

O ministro da Educação, João Costa © Miguel A. Lopes/Lusa (arquivo)

O ministro da Educação vai apresentar propostas aos representantes dos professores com base em três dimensões: "aproximar, fixar e vincular".

João Costa quer "reduzir a distância em que os professores são obrigados a deslocar-se para distancia cinco vezes menores do que as atuais", afirmou, em declarações aos jornalistas.

Entre as propostas está ainda a intenção de "aumentar dos 10 quadros de zona pedagógica para 63, contidos nas fronteiras dos atualmente existentes", sublinha.

"Vão ser também aumentados os mecanismos de permuta entre professores", adianta.

"Em 2024, os professores poderão concorrer de acordo com a sua graduação a todos os lugares de quadro entretanto criados", acrescentou.

O Governo quer "fixar mais professores a cada escola e menos a cada área geográfica".

Num momento de forte contestação dos professores o ministro da Educação, João Costa, volta esta manhã a receber sindicatos do setor para retomar o processo negocial sobre a revisão do regime de recrutamento e mobilidade, mais de dois meses após a última reunião.

A terceira ronda negocial vai decorrer em dois dias, esta quarta e na sexta-feira, sendo que a Federação Nacional da Educação (FNE) será uma das primeiras estruturas sindicais a ouvir as propostas da tutela.



Os professores estão em greve desde 9 de dezembro, estando a decorrer, atualmente, três paralisações distintas convocadas por várias organizações sindicais. Entre as reivindicações estão a contestação das intenções da tutela para o novo regime de recrutamento e mobilidade e a exigência de respostas a vários problemas antigos, relacionados com condições de trabalho e salariais, progressão na carreira e precariedade.

