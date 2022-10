Aquece a corrida pela liderança da IL, o novo inquilino de Downing Street e outros destaques TSF

Rishi Sunak © Tolga Akmen/EPA

Por TSF 25 Outubro, 2022 • 12:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Carla Castro vai ser candidata à liderança da Iniciativa Liberal (IL) nas eleições antecipadas de dezembro. O anúncio foi feito pela própria, esta manhã no Fórum TSF.

Rui Rocha é, até agora, o seu único concorrente. Em entrevista na TSF, o também candidato à presidência da IL assume que defende o "liberalismo popular" se isso significar "estar cada vez mais próximo das pessoas".

O deputado vai propor ao Conselho Nacional que a convenção se realize apenas em janeiro, um mês depois do previsto, para que o tempo não seja uma limitação para quem quiser concorrer.

O novo primeiro-ministro britânico quer "unir" o país e garante que trabalhará "dia e noite para servir" o Reino Unido "com integridade, profissionalismo e responsabilidade a todos os níveis."

No seu último discurso em Downing Street enquanto primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss apelou à redução dos impostos e ao crescimento, aconselhando Rishi Sunak a ser "ousado" para "enfrentar os desafios".

Pode acompanhar aqui os últimos desenvolvimentos na dança da cadeiras do Reino Unido e reações:

Milhares de utilizadores da aplicação de mensagens instantâneas WhatsApp reportaram esta terça-feira falhas no serviço.

A competição anual Small World Photomicrography convida fotógrafos e cientistas a captar imagens de um mundo apenas visível ao microscópio.

Passa a ser obrigatória, a partir desta terça-feira, a colocação de um chip de identificação em todos os cães, gatos e furões, independentemente da raça, da maior ou menor perigosidade do animal ou da data de nascimento, com o objetivo de evitar o abandono.

O jogo desta terça-feira entre o Benfica e a Juventus, que se vai realizar no Estádio da Luz, não contará com o auxílio da tecnologia de linha de golo. Em causa, estão obras no recinto dos encarnados, que foram feitas "sem o conhecimento" do organismo que regula o futebol europeu.