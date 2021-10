AR com menos restrições mantém máscara, distribuidores de energia querem denunciar contratos e outros destaques TSF

© Manuel de Almeida/Lusa (arquivo)

É já na próxima segunda-feira que a Assembleia da República levanta parte das restrições impostas pela pandemia: os 230 deputados podem regressar ao plenário, mas mantém-se o uso obrigatório de máscara obrigatória. Tudo será revisto "quando a situação sanitária o justificar".

Nem nos seus piores pesadelos os empresários portugueses imaginavam que os preços da eletricidade atingiriam o valor atual. O presidente da Confederação Empresarial de Portugal revela, na TSF, que já há empresas de distribuição de energia que querem denunciar contratos com o objetivo de atualizar preços. E há sinais de preocupação.

O secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna garante que as polícias só podem usar câmaras que reconhecem pessoas através de dados biométricos na prevenção de terrorismo e com mandado judicial. Esta é uma "matéria sensível".

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou, esta quarta-feira, a primeira vacina contra a malária, a RTS,S/AS01, produzida pela farmacêutica GlaxoSmithKline (GSK).

Os partidos discutiram e concordaram na necessidade de proibir a discriminação dos doadores de sangue em função da orientação sexual.

Morreu o padre Vítor Feytor Pinto. Tinha 89 anos e estava, há alguns meses, a lidar com problemas de saúde, depois de uma septicemia e de, no último ano, ter sido internado com Covid-19.

O jornalista Armando Seixas Ferreira foi o convidado da Tarde TSF de hoje. "1821 - O regresso do rei" é o título do mais recente livro do autor, que é um confesso apaixonado pelo período joanino.