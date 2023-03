AR debate violação como crime público, a morte do "rosto do jazz" em Portugal outros destaques TSF

© Manuel de Almeida/Lusa (arquivo)

A manhã informativa da TSF desta quinta-feira fica marcada pelo debate sobre se a violação deve ou não passar a ser crime público. Depois de uma petição com mais de 107 mil assinaturas, o tema chega à Assembleia da República. A antiga ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz, e a vice-presidente da Associação das Mulheres contra a Violência, Margarida Medina Martins, defendem a violação como crime público.

Destaque também para a Dorna, a empresa promotora do Mundial de MotoGP, que ameaça retirar o Grande Prémio de Portugal do calendário de provas, caso a situação do cascalho das escapatórias do Autódromo Internacional do Algarve não seja alterada.

Morreu José Duarte, uma das grandes figuras do jazz português. Tinha 84 anos.

Na ordem do dia estão também as energias renováveis. O conselho de ministros da Energia da União Europeia chegou a acordo com o Parlamento Europeu para um aumento da produção de energia elétrica proveniente de fontes renováveis.

Por cá, os dados provisórios divulgados pelo INE indicam que a taxa de desemprego desceu para 6,8% em fevereiro.

Por fim, o correspondente do jornal Wall Street Journal em Moscovo foi acusado de espionagem e detido na Rússia.