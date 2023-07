"Ardeu tudo." Fogo em cineteatro em Vila Viçosa deflagrou durante obras na cobertura

© Nuno Veiga/Lusa

Por Rui Tukayana com Rui Oliveira Costa 31 Julho, 2023 • 22:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O incêndio que deflagrou esta segunda-feira no Cineteatro Florbela Espanca, em Vila Viçosa, iniciou-se nas obras que estavam a acontecer no edifício. O autarca local lamenta a "tragédia".

"Já está em fase de rescaldo. Foi um fogo começou no decorrer de trabalhos que eram feitos na cobertura por uma empresa que estava a ver as caleiras. Estamos a remodelar o cineteatro. Estávamos já na fase final dos trabalhos de cobertura e ardeu tudo. Houve aqui uma fonte de ignição, ainda não sabemos, que fez com que a cobertura ardesse e com ela tudo o que estava ardeu", disse à TSF o presidente da Câmara Municipal de Vila Viçosa, Inácio Esperança.

Ouça as declarações à TSF de Inácio Esperança 00:00 00:00

O autarca recebeu telefonemas do Governo e de Marcelo: "Vamos já fazer um relatório. Já recebi aqui o telefonema da senhora ministra da Coesão, a quem agradeço o telefonema a dar-nos muita força e a dizer que tudo se resolve e que vão tentar ajudar Vila Viçosa para devolvermos este equipamento à população. O Presidente da República também telefonou a solidarizar-se connosco e a dizer-nos que temos efetivamente que andar para a frente. Isso são incentivos e palavras de coragem que eu muito agradeço."

O autarca explica que há mais de dez anos que o teatro Florbela Espanca estava ao abandono. Agora decorriam obras para o reabilitar. A câmara já tinha empenhado muitos meios na obra.

"Já investiu cerca de 600 mil euros, mas ainda investirá mais, certamente. Era uma obra em que uma faltava cumprir 1,3 milhões de euros. É uma obra de envergadura. Isto é um teatro que está fechado há 14 anos. Não há aqui absolutamente nada. Estávamos, no âmbito do 2020, com um projeto aprovado para recuperá-lo de raiz totalmente e aconteceu esta tragédia. E agora temos de olhar para o futuro e ter esperança de que a coisa vai correr bem e que a tragédia não vai acontecer mais", explica o autarca.

"Isto é um teatro que está fechado há 14 anos" 00:00 00:00

O incêndio que deflagrou esta segunda-feira à tarde no Cineteatro Florbela Espanca, em Vila Viçosa, no distrito de Évora, que estava fechado para obras, foi dado como dominado às 19h50, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou à agência Lusa que os operacionais e meios envolvidos no combate às chamas pertencem a várias corporações de bombeiros da região, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e GNR, num total de 81 operacionais, apoiados por 29 veículos.