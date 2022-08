Área ardida em Portugal ultrapassa 100 mil hectares, a promessa de Zelensky e outros destaques TSF

© André Ferreira/Lusa (arquivo)

A área ardida em Portugal devido aos incêndios deste ano já ultrapassou os 100 mil hectares, segundo dados do Instituto da Conservação da Natureza e da Floresta (ICNF) divulgados esta terça-feira.

Os dados registam que arderam 103.332 hectares, 51% de povoamentos florestais, 39% de matos e 10% de área de agricultura.

Ainda sobre os incêndios, a Proteção Civil retirou um helicóptero de Pernes e reposicionou-o em Ponte de Sor. A decisão da ANEPC surge após o piloto ter, por diversas vezes, recusado descolar-se para combater incêndios, invocando razões de segurança.

O incêndio que começou no domingo em Samardã, Vila Real, e que segunda-feira à noite foi dado como dominado, teve, esta terça-feira, vários reacendimentos. Uma reportagem de Eduardo Pinto:

Também esta terça-feira, o Sindicato dos Trabalhadores Consulares, das Missões Diplomáticas e dos Serviços Centrais do Ministério dos Negócios Estrangeiros (STCDE) considerou que se esgotaram as hipóteses de conversações com o Governo e decidiu avançar para a greve.

O secretário-geral adjunto do STCDE diz à TSF que a greve deve começar no dia 5 de setembro, mas não tem data de fim.

A TAP continua a ser assunto mediático. Desta vez, devido à falta de lugares, doentes oncológicos e cardíacos dos Açores falharam consultas no continente.

Numa resposta enviada à TSF, a TAP lamenta a situação, mas garante que "está a analisar o processo, de forma a corrigir as prioridades de embarque geridas automaticamente pelo sistema".

Na véspera do dia em que se assinala os seis meses de guerra na Ucrânia, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, antecipou um inverno difícil com uma guerra "de desgaste" no território ucraniano, provocada pela Rússia, defendendo um apoio a longo prazo para que a Ucrânia prevaleça como uma nação "soberana e independente".

E ainda sobre a guerra, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, prometeu esta terça-feira aos ucranianos que a bandeira nacional voltará a flutuar em todas as regiões do país sob ocupação russa. A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen afirmou também que com a invasão da Ucrânia, o Presidente russo queria "impedir a independência" ucraniana, mas "aconteceu o contrário" e Bruxelas manterá um apoio firme para que o país seja "livre e democrático".

A Cimeira da Plataforma da Crimeira, que se realizou esta terça-feira também é destaque com a ministra da Defesa, Helena Carreiras, representante portuguesa no encontro a apoiar a Ucrânia e lembrou que "desde os primeiros dias da anexação ilegal da Crimeia pela Rússia, Portugal tem participado em todos os maiores esforços internacionais para proteger as fronteiras" ucranianas.

De volta a Portugal, os alunos que se candidataram à primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior vão poder alterar a candidatura no domingo.

Por último, milhares de portugueses ficaram muito felizes com a notícia do concerto que os Coldplay vão dar em 2023 em Coimbra. Esta terça-feira a banda anunciou que não vão ficar só por um espetáculo.