Arguido e com termo de identidade e residência turista que parou circulação de comboios na 25 de Abril

O caso levou ao corte total da circulação de comboios na ponte © Filipe Amorim/Global Imagens

Por Guilhermina Sousa e Catarina Maldonado Vasconcelos 19 Outubro, 2021 • 10:04

O turista que na manhã de segunda-feira desencadeou a interrupção da circulação de comboios na Ponte 25 de Abril ficou com termo de identidade e residência.

Uma fonte da Polícia de Segurança Pública revelou à TSF que o suspeito é francês, que foi ouvido pela Justiça e constituído arguido, depois de ser detido pela PSP.

Em causa está o crime contra a segurança das comunicações, já que o indivíduo se encontrava a tirar fotografias na linha ferroviária. O Ministério Público abriu um inquérito.

O caso levou ao corte total da circulação de comboios na ponte, em plena hora de ponta, entre as 06h30 e as 08h30 de segunda-feira. Os atrasos, depois de retomada a circulação, prolongaram-se durante horas.

Os comboios tiveram de circular, durante um período, com marcha à vista, que é adotada quando é necessário que um comboio avance com máxima prudência. Nestes casos, o maquinista conduz o comboio de forma a conseguir parar caso apareça um obstáculo na via, não podendo por isso ultrapassar os 30 km/h.