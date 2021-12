Armadores querem melhor acordo de pescas para Portugal

© Pedro Granadeiro/Global Imagens (arquivo)

De acordo com a proposta da Comissão Europeia, nas águas portuguesas as várias espécies que os armadores consideram de grande valor, como a pescada ou o lagostim, vão ter cortes. A quota do carapau é a única que sobe de 91 mil para 101 mil toneladas em 2022.

O Presidente da Associação de Armadores de Pesca Industrial (ADAPI) afirma que Portugal já não captura grande parte da quota de carapau que lhe é atribuída, por isso considera que não faz sentido subi-la ainda mais.

"Isto gera politicamente algum conforto, mas na atividade da pesca gera desconforto", afirma Pedro Jorge.

"Há espécies que são importantíssimas como é o caso do lagostim, da pescada, das raias e dos linguados, que têm reduções", continua. "Se algumas não têm importância ao nível do impacto na frota, outras são determinantes", lamenta. Dá como exemplo o caso da pescada que tem "reduções sucessivas e vai cair para patamares que vão comprometer a atividade dos navios", garante. Pedro Jorge adianta que o mesmo receio se aplica ao lagostim e à raia. "A subida que o país tem [em termos de quota] é à custa do carapau, o que não traduz impacto na atividade económica da frota."

Pedro Jorge considera que, a ser aprovada, esta proposta penalizará a atividade dos navios portugueses e espera que o governo ainda consiga negociar um melhor acordo em Bruxelas. De acordo com a proposta da Comissão Europeia, nas águas portuguesas a pesca da pescada vai ter um corte de 18% e o lagostim 15%.