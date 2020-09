Arouca com 171 casos ativos. Confirmados mais 12 doentes com Covid-19

© José Coelho/Lusa

A Câmara de Arouca revelou esta sexta-feira que são agora 171 os casos ativos de Covid-19 nesse concelho do distrito de Aveiro, depois de 12 novos diagnósticos positivos terem sido confirmados em diferentes agregados familiares.

Em meados de agosto havia registo de apenas dois cidadãos com presença ativa do vírus SARS-CoV-2 entre os cerca de 22.400 habitantes do município e no final desse mês a contabilidade ainda se mantinha nos 43, mas a situação epidemiológica local ressentiu-se entretanto do surto identificado na semana passada, na sequência de várias cadeias de transmissão.

A principal cadeia foi a que surgiu no Lar de idosos de Santa Cruz de Alvarenga, onde atualmente estão infetados 73 utentes e funcionários, e a segunda mais relevante está associada aos Bombeiros Voluntários de Arouca, onde persistem nove casos ativos entre os 80 elementos da corporação, que ainda tem em quarentena 29 dos seus operacionais.

As restantes infeções detetadas no território foram identificadas em diferentes pontos dos seus 330 quilómetros quadrados, sendo que os 12 novos casos confirmados também se referem a famílias de localidades distintas.

Arouca acumula assim um total de 234 residentes infetados com o coronavírus que provoca a Covid-19 desde o início da pandemia em Portugal, num balanço sanitário que abrange também seis óbitos entre idosos e doentes oncológicos.

O novo coronavírus responsável pela presente pandemia de Covid-19 foi detetado na China em dezembro de 2019 e já infetou mais de 26,3 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais pelo menos 869.718 morreram.

Em Portugal, onde os primeiros casos confirmados se registaram a 02 de março, o último balanço da Direção-Geral da Saúde (DGS) indicava 1.833 óbitos entre 59.457 infeções confirmadas.