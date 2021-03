Arquidiocese de Braga proíbe compassos ou visitas pascais

Arcebispo Primaz de Braga D. Jorge Ortiga © Gonçalo Delgado/Global Imagens (arquivo)

O arcebispo de Braga, Jorge Ortiga, anunciou esta quinta-feira que naquela arquidiocese "não é permitida" a realização do compasso ou visita pascal, assim como qualquer "saída simbólica da cruz" durante a Páscoa.

Em nota pastoral após a reabertura das igrejas e com orientações muito concretas para a Páscoa em época de pandemia, Jorge Ortiga sublinha que "nada poderá ser realizado se oferecer a mínima possibilidade de contágio".

"Teremos de estar permanentemente atentos às orientações da Direção-Geral de Saúde para discernir convenientemente, não deixando de realizar tudo o que é possível e evitando o que possa facilitar o desenvolvimento da pandemia. As determinações são conhecidas mas devem continuar a ser escrupulosamente observadas sem aventureirismos ou interpretações subjetivas", refere.

Jorge Ortiga não quer que as famílias se reúnam. À TSF, o arcebispo de Braga diz, no entanto, que a Páscoa vai continuar a ser celebrada nas paróquias e na Sé de Braga, mas de maneira diferente.

Ouça as declarações de Jorge Ortiga à TSF sobre as celebrações da Páscoa na arquidiocese de Braga 00:00 00:00

Na nota, e em relação à Semana Santa, o arcebispo de Braga determina ainda que a missa vespertina da "ceia do Senhor" omita o lava-pés.

Por outro lado, no ato de Adoração da Cruz, na sexta-feira santa, o beijo da cruz será limitado apenas ao presidente da celebração.

"Há diversas modalidades de adoração da Cruz sem necessidade de beijar", refere Jorge Ortiga.

Na nota, o arcebispo sublinha ainda a necessidade de "ir prevendo" o verão com casamentos e batizados, "talvez com menos concentrações e sinais exteriores".

Acrescenta que as festas, "com toda a probabilidade" não poderão ter grandes manifestações exteriores, nomeadamente procissões, mas incita a que as mesmas não sejam canceladas.

"Há modos de as fazer. É chegada a hora de voltar aos tríduos ou novenas, estruturados de uma maneira diferente e adaptada à diversidade de grupos da paróquia. Precisamos de regressar ao essencial e podem ser feitas experiências maravilhosas", escreve.

Diz ainda que, nos funerais, ninguém deve ser privado de eucaristia e de acompanhamento aos cemitérios, e que também os velórios são momento de sufrágio e de proximidade com os familiares.

