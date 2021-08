Arquipélago da Madeira sob aviso laranja para tempo quente a partir de domingo

© Helder Santos/Global Imagens

O arquipélago da Madeira vai estar sob aviso laranja para tempo quente a partir de domingo, indicou o Serviço Regional de Proteção Civil, referindo que as temperaturas máximas poderão atingir valores da ordem de 35º graus centígrados.

O arquipélago encontra-se este sábado sob aviso amarelo, mas o Serviço de Proteção Civil explica que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) atualizou o aviso para laranja (o segundo mais elevado) entre as 09h00 de domingo e as 18h00 de segunda-feira, devido à previsão de "persistência de valores muito elevados da temperatura máxima".

O tempo quente deverá, no entanto, manter-se no arquipélago até quarta-feira, 18 de agosto.

Na orla marítima da costa sul da Madeira, as temperaturas deverão ser da ordem dos 30º a 32º, podendo chegar aos 35º nas cotas intermédias e zonas montanhosas.

Na costa norte e na ilha do Porto Santo, as temperaturas máximas serão mais baixas, na ordem de 25º a 28º.

"Nos dias mais quentes as temperaturas mínimas deverão variar entre 23º e 25º, em particular na costa sul da Madeira", refere o Serviço Regional de Proteção Civil, indicando que a humidade relativa do ar será, em geral, "significativamente baixa", nomeadamente nas cotas intermédias e nas regiões montanhosas, onde poderá baixar para valores inferiores a 20%.

O vento, em geral de leste/nordeste, será temporariamente moderado (até 30 quilómetros/hora), com rajadas da ordem de 70 quilómetros/hora.

Face às condições meteorológicas previstas, o Serviço de Proteção Civil da Madeira recomenda à população que adote comportamentos e medidas de prevenção, no sentido de evitar a ocorrência de incêndios.