Arquivados inquéritos a denúncias de abusos sexuais na diocese do Porto

Foram arquivados todos os inquéritos às denúncias de alegados abusos sexuais na diocese do Porto. A informação é avançada na página da Voz Portucalense, que cita um comunicado da diocese em causa.

A publicação indica que a Procuradoria-Geral Regional do Porto arquivou o inquérito por não ter sido possível ao Ministério Público obter indícios suficientes da verificação de crime ou de quem foram os agentes.

"A mesma Procuradoria-Geral Regional informa esta Diocese que instaurou inquérito, tendo o mesmo sido arquivado, nos termos do Artº 277º, nº 2 do Código do Processo Penal, a respeito de todos e cada um dos nomes lá referidos", lê-se no comunicado.

Em março, a diocese do Porto tinha remetido para a procuradoria a lista com a totalidade dos nomes de alegados abusadores de menores ou adultos vulneráveis, depois da investigação feita pela Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais.