Arranca a Festa do Avante!, mortes entre vacinados e outros destaques TSF

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, abriu esta sexta-feira a 45.ª edição da Festa do Avante! com críticas aos "confinamentos excessivos" e ao "clima de temor" criado na pandemia.

Em Portugal, metade das pessoas que morreram com Covid-19 em agosto estavam vacinadas, mas a Direção-Geral da Saúde faz as contas e revela que a vacina protege mesmo quem já a recebeu, reduzindo em três a sete vezes o risco de morte.

Os indicadores da mortalidade, taxa de incidência e índice de transmissibilidade (Rt) da Covid-19 em Portugal apresentam uma tendência "estável a decrescente".

E o país atingiu esta sexta-feira os 75% da população com vacinação completa.

Mas há seis concelhos com incidência superior a 960 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

O dia fica marcado pela despedida de dois nomes da cultura. O primeiro é o de Michael Corboz, maestro titular do Coro Gulbenkian durante 50 anos, que morreu esta quinta-feira, embora a notícia só tenha vindo a público hoje.

O outro nome é o do ator Igor Sampaio, que morreu aos 76 anos, vítima de um AVC.

O advogado dos dois iraquianos detidos na quarta-feira por suspeita de pertencerem ao movimento jihadista Daesh e que ficaram em prisão preventiva anunciou que vai apresentar recurso para o Tribunal da Relação da medida de coação.