Arranca o Fórum da Sustentabilidade e Sociedade. Veja aqui em direto

Por TSF 11 Maio, 2023 • 09:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Arranca esta quinta-feira a conferência do Fórum da Sustentabilidade e Sociedade que reúne personalidades como Muhammad Yunus, Prémio Nobel da Paz, as comissárias europeias Kadri Simson e Elisa Ferreira, e o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Uma iniciativa do Global Media Group, em parceria com a Galp, CGD, Fundação INATEL, Grupo BEL e Câmara de Matosinhos.

Programa:

Dia 1, 11 de Maio

10:00 - 10:20

Boas vindas

- Domingos Andrade - Diretor-Geral Editorial da Global Media Group

- Luísa Salgueiro - Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos

10:20 - 12:55

Tendências Globais na Energia

- Kadri Simson - Comissária Europeia da Energia (Keynote Speaker)

- Jos Delbeke, Instituto Universitário Europeu, Política Climática (Keynote Speaker)

Painel de debate

- Jorge Vasconcelos, presidente da New Energy Solutions

- Hugo Espírito Santo, Partner da McKinsey & Company

- José Carlos Matos, Diretor do INEGI

- Nelson Lage, presidente da Agência para a Energia

- (Moderação: Rosália Amorim, Diretora do DN)

Encerramento

- Filipe Silva, CEO da Galp

- Duarte Cordeiro, Ministro do Ambiente e da Ação Climática

15:00 - 17:20

Construir um futuro sustentável e inclusivo (The New European Bauhaus)

- Lee Hodder, Vice-presidente da Galp, Estratégia e Sustentabilidade (Keynote Speaker)

- Gonçalo Byrne - Presidente da Ordem dos Arquitetos (Keynote Speaker)

Painel de debate:

- José Pedro Sousa - Mesa redonda do New European Bauhaus, FAUP

- Pedro Mesquita - Vice-presidente do Clube da Criatividade de Portugal

- Miguel Namorado Rosa - Diretor de Suporte Corporativo da Caixa Geral de Depósitos

- (Moderação: Pedro Cruz, Diretor Executivo da TSF)

Encerramento

- Elisa Ferreira, Comissária Europeia da Coesão e Reformas

Dia 2, 12 de Maio

10:00 - 10:30

Boas vindas

- Marco Galinha - CEO da Global Media Group

- Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República de Portugal

10:30 - 13:00

Objetivos e Políticas para uma Europa Sustentável

- Muhammad Yunus - Prémio Nobel da Paz 2006, Fundador do Grameen Bank (Keynote Speaker)

- Georgios Papadimitriou, Administrador da Galp, Renováveis, Novos Negócios e Inovação (Keynote Speaker)

Painel de debate

- João Tudela Martins - Administrador Executivo da Caixa Geral de Depósitos

- António Bárbara Grilo - Presidente da Agência Nacional de Inovação

- António Almeida - Principal advisor do Banco Europeu de Investimento

- Francisco Madelino - Presidente da Fundação INATEL

- (Moderação: Inês Cardoso, Diretora do JN)

Encerramento

- Mário Campolargo - Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa