Arranque da vacinação de adolescentes deve coincidir com início do ano letivo

Os jovens entre os 12 e os 15 anos vão começar a ser vacinados em Portugal

Os jovens entre os 12 e os 15 anos vão começar a ser vacinados em Portugal. Ainda não há data definida para o arranque da vacinação desta faixa etária, mas a Direção-Geral da Saúde (DGS) prevê que coincida com o início do ano letivo ou até antes, remetendo a organização logística do processo para a task force coordenada pelo vice-almirante Henrique Gouveia e Melo.

"Está aberto o caminho para a vacinação universal destes jovens, a parte logística comunicará como vai ser distribuída essa vacinação. Se não for exatamente antes do início do ano letivo, será nos dias a seguir. Mais uma semana ou menos uma semana não terá um impacto negativo importante", explicou Graça Freitas.

O anúncio da DGS desta terça-feira surge depois de a autoridade nacional de saúde ter publicado uma norma inicial sobre a vacinação de adolescentes dos 12 aos 15 anos com doenças de risco, na qual esclarecia que os jovens saudáveis não estavam incluídos na fase atual da vacinação, tendo que esperar pela calendarização da task force.

Tanto o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, como o coordenador da task force do plano de vacinação contra a Covid-19, Gouveia e Melo, defenderam a importância de vacinar os jovens a partir dos 12 anos.

O Presidente da República frisou na passada quinta-feira que o "fundamental" é que, "quanto à questão de princípio" da vacinação das crianças, não haja "nenhuma objeção definitiva", e reiterou que é preciso "deixar correr o tempo" para mostrar que "aquilo que é bom neste momento na Madeira" - onde está a decorrer a vacinação entre os 12 e os 15 anos - "venha também a ser considerado bom nos Açores e no continente".

Na sexta-feira, o vice-almirante Gouveia e Melo considerou que "o tempo está a esgotar-se" para vacinar os adolescentes entre os 12 e os 15 anos, reconhecendo, no entanto, o "cuidado" da DGS em proteger os jovens.

