Arranque do ano letivo e da campanha eleitoral, previsão de chuva forte e outros destaques TSF

O ano letivo arranca esta semana © Maria João Gala /Global Imagens

Com o prazo para o início do ano letivo nas escolas públicas a começar esta terça-feira e a terminar na sexta, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, visitou esta manhã uma escola no Bairro do Cerco, no Porto, e admitiu aos jornalistas que este regresso às aulas, ainda com a pandemia de Covid-19 a afetar o país, não será normal.

Todos os profissionais de educação, incluindo os trabalhadores do ensino superior, estão abrangidos pelos avisos de greve do Sindicato de Todos os Professores (STOP), em vigor.

A par do início do ano letivo arranca também a campanha oficial para as eleições autárquicas, que se realizam a 26 de setembro. Estão envolvidos mais de duas dezenas de partidos e mais de 60 grupos de cidadãos que concorrem às autarquias do país.

Depois das 14h vai poder acompanhar, na TSF, o debate entre os candidatos à Câmara Municipal de Lisboa: Fernando Medina (PS), Beatriz Gomes Dias (BE), João Ferreira (PCP) e Carlos Moedas (PSD). Aqui pode também seguir a campanha eleitoral ao pormenor.

No que toca à meteorologia, todos os distritos de Portugal continental estão sob aviso laranja ou amarelo, devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes, de granizo, acompanhados de rajadas de vento forte e trovoadas.

Mais de 84% dos jovens entre os 12 aos 17 anos já receberam pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19, segundo dados da task force que coordena o processo de vacinação.

No Benfica, o investidor norte-americano John Textor anunciou que suspendeu o acordo com José António dos Santos para a aquisição de 25% das ações da SAD, até às eleições do clube.

Depois de o clube encarnado ter feito saber, através de um comunicado na CMVM, que escreveu uma carta ao antigo presidente, fonte próxima de Luís Filipe Vieira, contactada pela TSF, garante que o homem que até há poucos meses dirigia os destinos do Benfica não recebeu qualquer carta da SAD.