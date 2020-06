Arranque do plano de mobilidade do Vale do Tua mais uma vez adiado

© Pixabay

Por Afonso de Sousa 24 Junho, 2020 • 11:58

O funcionamento do Plano de Mobilidade do Vale do Tua já não arranca este verão. A pandemia, mas principalmente as burocracias ligadas aos processos de licenciamento e homologação da via, não deixarão que o plano - (principal contrapartida da construção da barragem do Tua) - passe em definitivo para os carris. O primeiro anúncio do arranque já data do verão de 2017.

Artur Cascarejo, Presidente do Parque Regional do Vale do Tua, diz que todos estes adiamentos se devem "à lentidão da administração central. Há uma série de poderes da administração central que são muito lentos no tratamento das diferentes questões, que não dependem de nós, dependem mais das licenças, das autorizações do IMT, da CP, da REFER, de todos esses organismos que estão centralizados em Lisboa e que são muito lentos na resposta"

O presidente do único Parque Natural Regional do país, outra contrapartida da construção da Barragem do Tua, dá um exemplo bem demonstrativo dessa lentidão. A colocação de toda a sinalética no Parque.

"Fizemos a apresentação e o pedido para colocar essas placas nos sítios onde estão. O pedido foi feito num mês, demorou três anos a ser aprovado."

Os últimos trabalhos na via deverão estar concluídos em meados do próximo mês mas, João Gonçalves, presidente da câmara de Carrazeda de Ansiães e da Agência de Desenvolvimento do Vale do Tua, que inclui os municípios de Mirandela, Alijó, Vila For e Murça, não acredita que o plano possa arrancar nos próximos meses.

"Acho muito difícil que pensemos numa questão de um ou dois meses. Há processos que ainda não estão terminados e têm que terminar e há outros que só podem começar quando a linha estiver disponível, nomeadamente a fase de testes do material circulante".

Em Mirandela, um dos cinco municípios beneficiados pelo Plano de Mobilidade, os comerciantes esperam e desesperam pelos comboios e pelas pessoas. " Estamos ansiosos porque aqui sobrevivemos com o pessoal que nos visita. Não sei qual a razão deste atraso todos. Já há mais de dois anos que era para estar a circular. Faz falta para Mirandela e para todo o interior. Falaram o ano passado que em Junho, este ano, já voltaria a funcionar mas pelos vistos ainda não."

Não está e ninguém parece saber quando estará.