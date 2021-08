Arriba em risco de derrocada em Albufeira vai ser desmantelada

© Lusa (arquivo)

Por TSF 19 Agosto, 2021 • 12:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A arriba que está em risco de derrocada numa praia de Albufeira vai ser desmantelada esta manhã.

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) informou, numa nota enviada às redações, que o desmonte controlado de uma arriba na Praia do Ninho da Andorinha vai começar esta manhã.

A operação contará com a colaboração da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR.

A praia foi interditada depois de, na semana passada, ter sido detetada uma arriba em risco iminente de desmoronamento.

A APA informa ainda que a Praia do Ninho da Andorinha, em Albufeira, continua vedada, porque conta com muita afluência nesta época do ano, apesar de não ser formalmente uma praia balnear.