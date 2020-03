ARS Norte lança linha telefónica para rastrear utentes com sintomas

© Andrzej Grygiel /EPA

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte lançou uma linha telefónica para rastrear utentes que apresentem sintomas compatíveis com a Covid-19, anunciou esta sexta-feira.

"Covid-19: Se tem sintomas de febre ou tosse ou falta de ar contacte o número 222 411 190. Esta avaliação será feita por fases", refere uma mensagem de telemóvel enviada pela ARS Norte a alguns utentes.

Do outro lado estará um grupo de profissionais de saúde que, depois de ouvir os utentes, fará o seu encaminhamento para os respetivos centros de rastreio, caso se justifique, adiantou.

Segundo a administração de saúde, o objetivo é facilitar o rastreio.

A ARS Norte determinou isolamento profilático para todos os cidadãos que regressem do estrangeiro, independentemente da nacionalidade e país de origem, para a contenção do risco de contágio da Covid-19.

"Determino com efeitos imediatos, que todos os cidadãos chegados à região de saúde do Norte por fronteira terrestre, aérea ou marítima, provenientes do estrangeiro, independentemente da nacionalidade e do país de origem, permaneçam em isolamento profilático (de quarentena) pelo período de 14 dias a partir da data de entrada em Portugal", lê-se num despacho assinado pela delegada de saúde regional adjunta do Norte, Graça Alves, e a que a Lusa teve acesso.

Esta medida insere-se no âmbito da emergência de saúde pública relacionada com a pandemia da Covid-19, refere.

No documento, a responsável sublinhou que esta medida poderá ser alterada em função da evolução epidemiológica da infeção na região Norte.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou esta sexta-feira o número de casos confirmados de infeção para 1.020, mais 235 do que na quinta-feira.