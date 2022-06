As 11 recomendações da DGS para enfrentar a vaga de calor tropical dos próximos dias

Termómetros vão chegar aos 40.º C no centro e sul do país © Global Imagens (arquivo)

Os termómetros vão chegar nos próximos dias aos 40.º C em várias regiões do país. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em causa está uma massa de ar tropical proveniente do Norte de África e de Espanha.

Face a esta previsão meteorológica, a Direção-Geral da Saúde elaborou uma lista com 11 recomendações para os cidadãos se protegerem dos efeitos negativos do calor intenso, numa altura em que se aproxima um fim de semana prolongado.

Como é habitual, as autoridades de saúde recomendam à população procurar "ambientes frescos, arejados ou climatizados", sublinhando a necessidade de "aumentar a ingestão de água e evitar o consumo de bebidas alcoólicas".

Para quem quiser ir a banhos, a DGS recomenda "evitar a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11 e as 17 horas e utilizar protetor solar com fator igual ou superior a 30 e renovar a sua aplicação de 2 em 2 horas e após os banhos na praia ou piscina".

No que diz respeito aos mais vulneráveis, as autoridades de saúde recomendam dar especial atenção "a crianças, idosos, doentes crónicos, grávidas, pessoas com mobilidade reduzida, trabalhadores com atividade no exterior, praticantes de atividade física e pessoas isoladas". A DGS frisa ainda a necessidade de os doentes crónicos seguirem a dieta e a medicação indicada pelos médicos.

Veja aqui a lista das recomendações da Direção-Geral da Saúde



1 - Procurar ambientes frescos e arejados ou climatizados;

2 -Aumentar a ingestão de água ou de sumos de fruta natural sem açúcar e evitar o consumo de bebidas alcoólicas;

3 - Evitar a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11 e as 17 horas. Utilizar protetor solar com fator igual ou superior a 30 e renovar a sua aplicação de 2 em 2 horas e após os banhos na praia ou piscina;

4 - Utilizar roupa solta, opaca e que cubra a maior parte do corpo, chapéu de abas largas e óculos de sol com proteção ultravioleta;

5 - Evitar atividades que exijam grandes esforços físicos, nomeadamente desportivas e de lazer no exterior;

6 - Escolher as horas de menor calor para viajar de carro. Não permanecer dentro de viaturas estacionadas e expostas ao sol;

7 - Dar atenção especial a grupos mais vulneráveis ao calor, tais como crianças, idosos, doentes crónicos, grávidas, pessoas com mobilidade reduzida, trabalhadores com atividade no exterior, praticantes de atividade física e pessoas isoladas;

8 - Os doentes crónicos ou sujeitos a medicação e/ou dietas especificas devem seguir as recomendações do médico assistente ou do centro de contacto SNS 24: 808 24 24 24;

9 - Assegurar que as crianças consomem frequentemente água ou sumos de fruta natural e que permanecem em ambiente fresco e arejado. As crianças com menos de 6 meses não devem estar sujeitas a exposição solar, direta ou indireta;

10 - Contactar e acompanhar os idosos e outras pessoas que vivam isoladas. Assegurar a sua correta hidratação e permanência em ambiente fresco e arejado;

11 - Ter cuidados especiais, nomeadamente: moderar a atividade física, evitar a exposição direta ou indireta ao sol e garantir ingestão frequente de líquidos;