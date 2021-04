As conclusões da reunião do Infarmed, o possível fim do estado de emergência e outros destaques da manhã TSF

A ministra da Saúde, Marta Temido © José Sena Goulão/Lusa

Peritos e políticos reuniram-se esta terça-feira para analisar a evolução da pandemia em Portugal e revelaram que enquanto a região Norte mantém uma tendência crescente da infeção por SARS-CoV-2, mas inferior aos 120 casos/100 mil habitantes, no Algarve a incidência tem diminuído, mas ainda com valores acima da média nacional

A variante indiana, responsável pelo surto no país, já chegou a Portugal, onde se registam seis casos detetados na última semana.

Já o índice de transmissibilidade (Rt) e a taxa de incidência de novos casos registaram uma estabilização em Portugal nas últimas duas semanas.

Perante as conclusões da reunião do Infarmed, o Presidente da República vai ouvir os partidos políticos sobre o possível fim do estado de emergência, que já disse esperar que terminasse no fim deste mês, e fala ao país ainda esta terça-feira, por volta das 20h.

Sobre o combate à corrupção, o antigo ministro João Cravinho garante que o plano anticorrupção da sua autoria não foi para a frente, em 2006, porque Sócrates não quis. O socialista argumenta que o combate ao enriquecimento ilícito tem de ser uma prioridade dentro do partido. E não tem dúvidas quanto a uma questão: o partido tem a obrigação de assumir a luta contra o enriquecimento ilícito como um tema prioritário.

Em resposta, Constança Urbano de Sousa afirmou que a luta do PS contra a corrupção foi sempre uma constante. A antiga ministra acredita que João Cravinho "deve estar com a memória um pouco afetada".

O tribunal central criminal de Lisboa decidiu que Duarte Lima vai ser julgado em Portugal pelo homicídio de Rosalina Ribeiro, ocorrido no Brasil em 2009.

Se não viu a superlua esta madrugada vai ter outra oportunidade às 16h22 desta terça-feira, altura em que será atingido o perigeu. Mostramos-lhe algumas imagens captadas em várias partes do mundo.