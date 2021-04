As conclusões reveladoras de Ivo Rosa, o futuro das vacinas na Europa e outros destaques TSF

© SIC

As mais de seis mil páginas da decisão instrutória de Ivo Rosa têm enchido a atualidade informativa. Todos os dias são reveladas conclusões dignas de nota. Exemplo disso é a de que a maioria dos processos do Tribunal Central de Instrução Criminal - também conhecido como Ticão - entre setembro de 2014 e abril de 2015 foram distribuídos de forma manual, sem sorteio. Ao todo foram mais de uma centena de processos. No documento é sublinhado que por lei essa distribuição deve ser feita, por norma, de forma eletrónica para evitar distribuições arbitrárias.

Johnson e AstraZeneca fora de hipótese? A Comissão Europeia não confirma que pretenda deixar a AstraZeneca e a Johnson & Johnson fora das opções de contratos de aquisição de vacinas contra a Covid-19, em 2022, ao contrário do que está a avançar a imprensa italiana, citando uma fonte do Ministério da Saúde do Governo de Roma. Contactada esta manhã pela TSF, Bruxelas escusa-se a "comentar questões contratuais", mas não fecha a porta a qualquer das opções. Pelo contrário, afirma que todas as possibilidades "estão em aberto".

Nem a pandemia para o metro de Lisboa. A convicção é de António Costa que esteve esta quarta-feira na sessão de assinatura do auto de consignação do Lote 1 do Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa para o prolongamento das linhas amarela e verde. Para o governante, a decisão de parar as obras no metro há dez anos, em plena crise, foi "um erro para a cidade e para a política ambiental". Por isso, Costa considera que "esta obra é muito mais do que dois quilómetros de rede". Assim sendo, o primeiro-ministro assegura que, "apesar de estarmos na maior crise sanitária, económica e social que vivemos nas últimas décadas, o metro não vai parar, o metro vai alargar".

Os dados são reveladores: apenas 53% das mulheres têm autonomia sobre o próprio corpo. Pela primeira vez, o relatório da ONU sobre a população, tem como prioridade a "autonomia corporal", o direito à autodeterminação sobre o próprio corpo. Mónica Ferro é a diretora do escritório em Genebra do Fundo das nações Unidas para a População o tema é particularmente relevante porque "resulta da medição da aplicação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável".

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças está preocupado com a trajetória perigosa da pandemia na Europa, mas afirma que Portugal foge à regra. "Avaliando com base em todos os indicadores, a situação na grande maioria dos países da UE é motivo de grande preocupação, exceto em alguns países, e Portugal está entre aqueles em que consideramos que a situação é estável", afirmou, em entrevista à agência Lusa, o responsável pela unidade de Emergência de Saúde Pública do ECDC, Piotr Kramarz.