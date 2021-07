O primeiro português presidente da Federação Mundial do Coração não tem dúvidas: as vacinas devem ser dadas às crianças © Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

Fausto Pinto, o primeiro português presidente da Federação Mundial do Coração, não tem dúvidas: as vacinas devem ser dadas às crianças. O médico lembra que este estudo, anunciado esta sexta-feira, é só mais um que aponta nesse sentido.

"Já temos evidência não só dos ensaios clínicos como também do mundo real. Queria lembrar que nos EUA já foram vacinadas mais de dez milhões de crianças entre os 12 e os 18 anos e, portanto, aquilo que temos de prevenir, de facto, é a doença grave que é a Covid-19. Existem descritos casos muito raros, quer de miocardite quer de pericardite", explicou à TSF Fausto Pinto.

A miocardite é a inflamação do miocárdio, o músculo do coração. O presidente da Federação Mundial do Coração e diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa sublinha até que, nos casos de vacinação que deram origem a uma destas doenças, todos os pacientes recuperam.

"Todos os anos vemos miocardites resultantes de processos infecciosos, em particular com vírus. É comum, a própria gripe pode dar uma miocardite, é algo que estamos habituados a ver, apesar de ser raro. As infeções virais são uma das causas de miocardite e potencialmente podem ser graves", afirmou o presidente da Federação Mundial do Coração.

Na opinião do especialista, a DGS devia, rapidamente, avançar com a autorização para a vacinação de crianças.

"Nenhuma dúvida. Na minha opinião, e não é só a minha, é também a de vários peritos nacionais e internacionais, as crianças devem ser vacinadas e o mais rápido possível. Aproveitar este período das férias para que quando voltarem para as escolas se diminua a probabilidade de as próprias crianças serem veículos de transmissão", acrescentou Fausto Pinto.

