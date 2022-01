As críticas de Ferro Rodrigues no Infarmed, os votos dos isolados e outros destaques TSF

Ferro Rodrigues puxou as orelhas ao Executivo quando as portas da reunião se fecharam aos jornalistas © Tiago Petinga/Lusa

A reunião dos peritos sobre a situação epidemiológica realizada no Infarmed foi o momento que marcou o dia. O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, exigiu a Marta Temido e António Costa medidas para que os isolados possam votar nas eleições legislativas e mudanças na estratégia de comunicação.

Os eleitores em isolamento foram um dos temas centrais da reunião, mas em declarações à TSF, os médicos de saúde pública consideram que sair do isolamento para votar é um "precedente perigoso". Já do ponto de vista legal, os constitucionalistas dividem-se, após o Governo ter pedido um parecer ao Conselho Consultivo da PGR.

Esta quarta-feira, Portugal voltou a atingir um novo máximo de infeções de Covid-19 em 24 horas. A Direção-Geral da Saúde registou 39.570 e 14 mortes no boletim epidemiológico diário. A incidência teve uma nova subida, ao contrário do que aconteceu com o Rt.

O desporto também não escapa à pandemia. Com um surto na equipa, o Estoril comunicou que o jogo contra o FC Porto vai mesmo realizar-se no sábado. Por outro lado, o treinador do Sporting Rúben Amorim e os jogadores do BenficaYaremchuk, Pizzi e Radonjic testaram positivo à Covid-19, bem como Bruno Coelho e Zicky, da seleção de futsal, que já prepara o Euro 2022.

Na justiça, o Ministério Público anunciou que está a investigar o ataque informático feito aos sites do grupo Impresa. No domingo os sites do Expresso e da SIC ficaram indisponíveis por causa do sucedido. Entretanto, na noite de terça-feira, o grupo Impresa lançou sites provisórios para os órgãos de comunicação social nos mesmos endereços.

A TSF foi tentar perceber estes ataques e o que pode ser feito para os contrariar. Duarte Begonha, partner da consultora McKinsey, revelou que mais de 40 mil ataques são feitos todos os dias só na Península Ibérica e que a cibersegurança é essencial.

O Ministério Público acusou o cavaleiro tauromáquico João Moura de 18 crimes de maus-tratos a animais de companhia. O cavaleiro já tinha sido detido, há dois anos, quando as autoridades fizeram uma rusga à sua propriedade em Monforte, no Alentejo, momento em que os animais foram apreendidos. Um dos cães acabou por morrer.