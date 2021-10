As datas de Marcelo e Rangel, chuva coloca distritos sob aviso laranja e outros destaques TSF

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Rodrigo Antunes/Lusa

Com a dissolução da Assembleia da República à vista, Marcelo Rebelo de Sousa já divulgou o seu calendário de audiências até quarta-feira, referindo expressamente que irá ouvir os partidos e o Conselho de Estado nos termos impostos pela Constituição. Já Paulo Rangel defendeu que o voto no PS e em António Costa "será um voto inútil" e apontou os dias 20 e 27 de fevereiro como um "prazo razoável, racional e rápido" para a realização das eleições antecipadas. O requerimento a pedir a antecipação do Congresso do PSD para dezembro já foi entregue na sede, com 68 assinaturas de conselheiros nacionais com direito a voto, incluindo os antigos presidentes Rui Machete e Luís Filipe Menezes.

A chuva está de volta e o IPMA atualizou e agravou os avisos meteorológicos para os próximos dias, colocando os distritos de Braga, Aveiro, Viana do Castelo, Vila Real, Porto e Viseu sob aviso laranja entre sexta-feira e sábado, devido à chuva forte.

Fixe este nome: Meta. É assim que se vai chamar a empresa que detém as redes sociais Facebook, Instagram e WhatsApp. Trata-se de uma holding que detém todos os produtos e marcas até aqui associados ao Facebook enquanto grupo. Desta forma, não se confirma a mudança de nome da rede social fundada por Mark Zuckerberg, que tinha vindo a ser falado nas últimas semanas.

De volta à crise política, com um cenário de eleições antecipadas no curto prazo, 14 dirigentes do CDS enviaram carta ao presidente do partido a pedir a convocação de um concelho nacional extraordinário com o objetivo de "desconvocar o congresso e que mobilize o partido" para a luta eleitoral.

Afinal, o trânsito na Ponte de 25 de Abril já não vai estar cortado na madrugada deste domingo, 31 de outubro. A Infraestruturas de Portugal (IP) adiantou que a alteração de planos se deve "às más condições climatéricas previstas para os próximos dias" e que obrigam a adiar "os trabalhos de conservação da obra de arte".

O desconto de 10 cêntimos no combustível entra em vigor a 10 de novembro. O Conselho de Ministros aprovou 132,5 milhões de euros para o programa IVAucher, cujo funcionamento, garante o governante, é "muito simples". Saiba como tudo vai funcionar.

A TSF falou com Mitchell Garabedian, um advogado norte-americano que desde 1994 representa vítimas dos abusos praticados dentro da igreja. Garabedian defendeu, e ainda defende, mais de dois mil e quinhentos sobreviventes, como gosta de lhes chamar. Ele fala nos padres como criminosos comuns que se protegem por baixo das batinas e do poder da igreja.

Por fim, as drogas do riso. Já havia relatos da sua utilização noutros países, mas em Portugal é algo mais recente. Têm-se registado apreensões de botijas deste gás, também chamado gás hilariante ou a droga do riso, em diversos espaços de diversão noturna. Recentemente foi em Albufeira.