As dificuldades de quem arrenda ou compra casa, lucro recorde no Santander e outros destaques TSF

A lei do arrendamento está a levar muitos proprietários a evitar colocar as casas no mercado, apesar da grande procura. O aviso é do presidente da Associação Lisbonense de Proprietários.

Os Bancos ainda colocam algumas dificuldades a quem quer renegociar os créditos à habitação, na sequência dos aumentos das taxas de juro que se tem assistido nos últimos tempos, disse à TSF Natália Nunes, coordenadora do gabinete de proteção financeira da associação de defesa do consumidor.

O presidente do Banco Santander em Portugal revelou que "são muito poucos" os clientes da instituição com crédito à habitação em risco de incumprimento. "Os clientes que neste momento detetámos com risco de incumprimento, dentro do que é os 265 mil no caso do Santander, são muito poucos. Estamos a falar de poucos milhares", revelou Pedro Castro e Almeida.

A taxa Euribor subiu esta quinta-feira a três, a seis e a 12 meses para novos máximos desde janeiro de 2009 no prazo mais curto e desde dezembro de 2008 para os dois prazos mais longos.

O grupo espanhol Santander teve no ano passado lucros de 9605 milhões, um valor recorde que representa um aumento de 18% em relação a 2021, revelou esta quinta-feira o banco.

O Estado intentou uma ação administrativa contra a Câmara de Borba (Évora) e outros nove envolvidos para reaver mais de 1,6 milhões de euros pagos em indemnizações às famílias das vítimas da derrocada da Estrada Municipal 255.

A novela durou mês e meio e terminou nas últimas horas do mercado de inverno. O Chelsea garantiu a contratação de Enzo Fernandéz ao Benfica por 121 milhões de euros, um recorde em Inglaterra. Mas os "blues" não são de poupanças e, desde o início da época, já gastaram 611 milhões de euros.

Os elefantes de presas retas, já extintos, eram animais enormes, duas vezes maiores que os atuais elefantes africanos, mas há 125.000 anos, apesar do tamanho impressionante, os Neandertais caçavam esta espécie, revela um estudo divulgado esta quarta-feira.