As dúvidas de Marcelo sobre a eutanásia, a chegada a Marte e outros destaques TSF

© AFP

Por TSF 18 Fevereiro, 2021 • 22:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da República pediu esta quinta-feira a fiscalização da constitucionalidade do diploma que despenaliza a morte medicamente assistida, enviando o diploma para o Tribunal Constitucional (TC). Marcelo Rebelo de Sousa considera que o diploma utiliza "conceitos altamente indeterminados", como o de "sofrimento intolerável". Saiba quais as dúvidas que levaram o chefe de Estado a enviar o diploma para apreciação dos juízes do TC.

Nesta quinta-feira, ficámos também a saber que a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde abriu vários processos para investigar as suspeitas de irregularidades no plano de vacinação.

E hoje foi o dia em que o Conselho de Ministros aprovou vários apoios destinados às famílias com crianças. O objetivo é conciliar a vida familiar com o ensino à distância e o teletrabalho.

Este 18 de fevereiro ficará na história como o dia em que o Perseverance aterrou com sucesso a Marte. O robô produzido pela NASA vai procurar vestígios de vida no solo da cratera Jezero, no planeta vermelho. O aparelho levou consigo uma espécie de helicóptero que irá testar um voo controlado noutro planeta.

De regresso à Terra: Portugal Continental vai sentir nos próximos dias os efeitos da depressão Karim, que traz chuva, granizo e trovoadas.

Por fim, no futebol, o dia fica marcado pela noite inglória para as equipas presentes na Liga Europa. No jogo da primeira mão dos 16 avos de final da prova, o Sporting de Braga perdeu com a Roma de Paulo Fonseca. Já o Benfica empatou com o Arsenal, na capital italiana. Ambas as eliminatórias serão decididas na segunda mão. Veja os golos dos dois jogos.