As dúvidas de Marcelo sobre o Estatuto do SNS, crise nas urgências e outros destaques TSF

© Gerardo Santos/Global Imagens (arquivo)

Por TSF 01 Agosto, 2022 • 13:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Impunha-se uma "rápida promulgação" e, esta segunda-feira, Marcelo Rebelo de Sousa promulgou o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde (SNS). O Presidente da República, em nota no site da Presidência, referiu que o diploma "levanta dúvidas em três domínios fundamentais que importa ter em atenção."

Também sobre o estado da saúde em Portugal, o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, afirmou que, "infelizmente", as escalas de agosto para os serviços de Obstetrícia e Ginecologia "não estão todas preenchidas", mas o Governo "não vai desistir de encontrar as melhores soluções para que se continue a nascer bem em Portugal".

Depois de um apelo, o hospital regional já conta com a ajuda de um gerador elétrico. A Organização das Nações Unidas ajudou na campanha que tinha sido lançada pela Associação dos Ucranianos em Portugal para a compra de equipamentos para a unidade de cuidados intensivos neonatais que funciona num abrigo subterrâneo desde março. O médico e deputado do PSD, Ricardo Baptista Leite e mostrou-se satisfeito por já ter sido atingido um dos objetivos.

No programa Princípio da Incerteza, da TSF e CNN Portugal, Pacheco Pereira considerou que o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, abusou do seu poder como segunda figura do Estado no diferendo com o Chega no Parlamento, quando decidiu responder à intervenção de André Ventura sobre imigrantes.

Esta segunda-feira, o Patriarcado de Lisboa afastou um padre por suspeita de um crime de violação. O caso surgiu de uma denúncia e, após ter sido ouvida a vítima e o sacerdote, "o padre foi afastado de todas as suas funções até ao apuramento dos factos".

O acordo internacional entre a Ucrânia e a Rússia para a exportação de cereais deu, esta segunda-feira, o primeiro passo com a saída do primeiro carregamento. O navio de carga, com pavilhão da Serra Leoa, deve fazer uma escala em Istambul na terça-feira onde vai ser inspecionado antes de seguir viagem.

No Brasil, o antigo chefe de Estado brasileiro e candidato às eleições presidenciais Lula da Silva solidarizou-se com as famílias brasileiras e angolanas que no sábado foram alegadamente vítimas de racismo num restaurante em Portugal. "Nenhuma mãe ou pai merece ver seus filhos sendo vítimas de xingamentos racistas", escreveu no Twitter o ex-presidente brasileiro.

Passando para o desporto, a manhã do primeiro dia de agosto ficou marcada pela notícia da saída de Fernando Alonso da Alpine para assinar pela Aston Martin no início da época de 2023. A marca britânica anunciou, esta segunda-feira, a contratação do espanhol, bicampeão do mundo da modalidade, num contrato válido por "múltiplas temporadas".

Este domingo, numa Altice Arena completamente cheia, Harry Styles entrou em palco com uma t-shirt cor-de-rosa com o desenho de um urso e calças metade castanhas, metade cor-de-rosa. Para o último concerto da tour, o cantor desafio os fãs a divertirem-se ao máximo e prometeu um espetáculo "incrível". A TSF acompanhou o espetáculo do britânico de perto.