"As estradas estão todas cheias de pedras. Parece um cenário de guerra"

A chuva forte que se fez sentir esta noite na Madeira causou dezenas de inundações no centro do Funchal. Um dos vários afetados foi o Café do Teatro, junto ao Teatro Baltazar Dias, mesmo no centro da cidade.

Dário Silva, um dos responsáveis pelo café, relata à TSF que "as estradas estão todas cheias de pedras, estão todas fechadas, há muros no chão e está tudo arrebentado... Nem se vê nada pois estamos sem luz".

"É muito complicado, parece um cenário de guerra, triste. Já não há mais nada que não nos aconteça", relata o madeirense que como outros comerciantes tem sido muito afetado com a falta de turistas provocada pela pandemia.

O Funchal está com inúmeros estabelecimentos comerciais inundados e alguns têm tanta água que Dário Silva explica que numa primeira tentativa nem conseguiram lá entrar.

Recordando a tempestade de 2010 que causou um aluvião que matou 47 pessoas, o comerciante diz que "parece o 20 de fevereiro", apesar de agora, segundo acredita, não se esperarem vítimas mortais pois "a cidade está mais preparada".

Dário Silva teme, contudo, que "se não parar de chover possa acontecer uma desgraça".