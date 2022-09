As expectativas de Marcelo para as medidas de apoio, vacinação arranca na próxima semana e outros destaques TSF

© Miguel Pereira da Silva/Lusa

Medidas "que permitam fazer face aos próximos meses, esperemos que pelo menos até ao final do ano". É esta a expectativa do Presidente da República para o pacote de apoios que o Governo deve apresentar na próxima semana para ajudar a combater os efeitos da pandemia e da guerra na economia portuguesa. Marcelo Rebelo de Sousa não tem dúvidas que está forma na política nacional um "espaço de concordância em que todos admitem que não se pode perder tempo".

As autoridades portuguesas de saúde apresentaram, esta tarde, os pormenores do programa de vacinação contra a Covid-19 e a gripe, que arranca já na próxima quarta-feira. Já são conhecidos os critérios que definem quem vai ser vacinado, sendo que começam já esta sexta-feira a ser chamados os maiores de 80 anos.

Os médicos de saúde pública ficaram, na generalidade, agradados com o plano apresentado, mas gostavam de ter visto alguma simplificação em torno da definição das faixas etárias e das vacinas que lhes são - ou não - destinadas.

A UEFA ameaçou esta sexta-feira o FC Porto com uma multa de 100 mil euros e a exclusão das provas europeias perante o que diz ser uma falha ligeira do clube no que respeita às regras do controlo financeiro. Os dragões garantem que não só cumpriram as metas como até as superaram.

No dia em que arranca mais uma edição da Festa do Avante!, Jerónimo de Sousa quis afastar a polémica em torno do evento, garantindo que aquela "é uma festa da paz, não uma festa da guerra".

O Ministério Público que ver invalidada a Declaração de Impacto Ambiental (DIA) relativa ao projeto de aeroporto do Montijo e às suas acessibilidades, defendendo que esta não só "extravasa a sua esfera de apreciação", como "subverte o sistema de planeamento e programação territorial, incluindo na dimensão do enquadramento europeu".

A Gazprom já não vai reabrir o gasoduto Nord Stream 1 este sábado: detetou uma fuga de óleo e não tem, para já, uma estimativa para o prazo de reparação.