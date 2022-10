As explicações de Marcelo sobre D. José Ornelas, os alertas do Tribunal de Contas e outros destaques TSF

© Tiago Petinga/Lusa

Com os casos de abusos sexuais na Igreja na ordem do dia, o Presidente da República veio esta noite a público explicar que contactou D. José Ornelas sobre a denúncia que encaminhou para o Ministério Público para deixar claro que a iniciativa "não foi pessoal". A Presidência tinha confirmado, ao início da tarde, que Marcelo contactou o bispo já depois de a denúncia ter sido enviada às autoridades.

O Tribunal de Contas alerta, no parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2021 que entregou hoje, que a Autoridade Tributária tem um problema em cobrar dívidas fiscais: a dívida incobrável "mais do que duplicou desde 2016, aumentando de 3213 milhões de euros (mais 142,4%) para 7788 milhões de euros em 2021", lê-se no documento.

Das contas apresentadas pelo Tribunal consta também a informação de que os apoios à banca originaram, entre 2008 e 2021, um saldo desfavorável para o Estado de 22.049 milhões de euros.

A partir desta quarta-feira há novos preços máximos para o gás de botija. A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos reviu-os em baixa: numa garrafa de GPL propano (T3) de nove quilos, o preço desce 18 cêntimos.

Em dia de sorteio da Taça de Portugal, Benfica, FC Porto, Sporting e SC Braga ficaram a saber que vão visitar equipas da Liga 3: Caldas, Anadia, Varzim e Felgueiras serão os palcos dos jogos "grandes" desta eliminatória.

No início de mais uma jornada europeia para as equipas portuguesas, a noite do Sporting começou mal e acabou pior. Os leões chegaram atrasados ao estádio, marcaram primeiro, sofreram um golo, viram Adán ser expulso e não acabaram o jogo sem sofrer mais três golos.

Terça-feira é dia de sorteio do Euromilhões. Saiba aqui se ganhou 40 milhões de euros ou parte deles.