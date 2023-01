As explicações de Medina sobre Lisboa, nova depressão atinge Portugal e outros destaques TSF

© Carlos M. Almeida/Lusa

O ministro das Finanças e ex-autarca de Lisboa, Fernando Medina, pediu à procuradora-geral da República para ser ouvido no âmbito da investigação que originou buscas à autarquia por suspeitas de corrupção. Numa conferência de imprensa esta tarde, Medina garantiu não saber sequer se há mesmo uma investigação e afastou estar politicamente fragilizado.

Há uma nova depressão a afetar o estado do tempo em Portugal. A Hannelore traz chuva ao Norte do país, mais intensa no Minho e regiões montanhosas, até ao final desta quinta-feira e prevê-se ainda vento forte.

O valor de referência do complemento solidário para idosos (CSI), destinado às pensões de velhice mais baixas, vai aumentar em 50 euros mensais com efeitos retroativos a 1 de janeiro. É um acréscimo de 600 euros por ano, mas as regras são muitas.

O frio generalizado no país obriga a cuidados redobrados para evitar problemas de saúde. Um deles é a hipotermia, como explica na TSF o médico Armindo Sousa Ribeiro.

A TAP encomendou uma auditoria externa aos pagamentos a trabalhadores e administradores que saíram da empresa, no dia em que foi noticiado que a antiga administradora Teresa Lopes saiu da companhia com uma indemnização de 1,2 milhões de euros.

Sem conseguir ver desenvolvimentos nas reuniões com o ministro, a Federação Nacional da Educação decidiu participar na manifestação de professores marcada para o dia 11 de fevereiro.

Um sismo com epicentro 55 quilómetros a sul de Huelva e magnitude 3,3 na escala de Ritcher foi detetado pela rede sísmica portuguesa.

Na Arábia Saudita, Ronaldo e Messi voltaram a encontrar-se em campo para um jogo entre estrelas da liga saudita - incluindo Marega e Talisca - e o PSG. Os 90 minutos resultaram num festival de nove golos que pode ver abaixo:

O dia de mercado de inverno deu em regresso ao estádio da Luz: Gonçalo Guedes vai ser emprestado até ao final da época.