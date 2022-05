As explicações sobre Setúbal no Parlamento, um alerta da PGR e outros destaques TSF

Ana Catarina Mendes, ministra de Estado e dos Assuntos Parlamentares © Mário Cruz/Lusa

Esta terça-feira foi dia de várias audições na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, sobre o acolhimento de refugiados em Portugal. A ministra de Estado e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, considerou que Setúbal é "caso isolado", embora seja "inaceitável", e garantiu que o Alto-Comissariado para as Migrações recebeu instruções no sentido de mudar retirar as listas de associações de acolhimento de refugiados do seu site.

Também na Assembleia da República, mas em declarações aos jornalistas, André Ventura propôs uma comissão de inquérito centrada na atuação do Estado. Já Rui Rio desafia António Costa a explicar se sabia do envolvimento de associações pró-Putin no acolhimento a refugiados ucranianos.

A Polícia Judiciária apreendeu documentos durante buscas relacionadas com o caso de Setúbal. Em defesa de uma das associações envolvidas saiu a embaixada russa, que considera que a Edinstvo está a ser vítima de "russofobia".

A procuradora-geral da República, Lucília Gago, diz que é preciso clarificar se a decisão do Tribunal Constitucional sobre a lei dos metadados poderá ter efeito sobre casos já julgados, uma vez que pode colocar investigações em perigo.

João Rodrigues, coordenador para a reforma nos cuidados de saúde primários, não quer penalizar os médicos com utentes que recorreram ao aborto, mas premiar as boas práticas do planeamento familiar.

No futebol, o médio japonês Hidemasa Morita está "muito bem encaminhado" para ser reforço do Sporting. O presidente do Santa Clara admitiu à TSF que o negócio pode ser concluído no sábado.

O suspeito de homicídio de um adepto do FC Porto durante os festejos do campeonato nacional foi ouvido no Tribunal de Instrução Criminal do Porto e vai ficar em prisão preventiva.

O Benfica pretende contratar o lateral do Slavia de Praga Alexander Bah e a TSF falou com o primeiro treinador do jogador.