As garantias da AstraZeneca, autotestes e outros destaques na Manhã TSF

A delegação AstraZeneca em Portugal reagiu esta manhã à decisão de vários países de suspender o uso da vacina. Em declarações à TSF, garante que não há indícios de um risco acrescido para a saúde, nem "qualquer evidência de risco aumentado de embolia pulmonar ou trombose venosa profunda".

O governo autorizou a venda de autotestes para diagnóstico da Covid-19 em farmácias e parafarmácias, assim como a sua disponibilização às unidades do sistema de saúde. Podem ser adquiridos já a a partir deste sábado.

É uma das medidas do plano de desconfinamento: a partir da próxima segunda-feira, os portugueses podem voltar a sair do país. Será levantada a proibição das deslocações para fora do território continental por qualquer via - ferroviária, aérea, fluvial ou marítima - imposta desde 31 de janeiro.

O Governo decidiu ainda adiar por mais dois meses, de 15 de março para 15 de maio, o prazo para que os proprietários façam as limpezas dos seus terrenos, criando as chamadas faixas de gestão de combustível para prevenir incêndios.

Por último, uma descoberta arqueológica... na sala de um casal em Nova Iorque. Depois de décadas a ser usado como mobília, um raro mosaico romano com mais de 1900 anos foi colocado em exposição num museu em Itália esta sexta-feira.