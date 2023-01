As greves dos professores, depressão vai afetar Portugal e outros destaques TSF

Os professores têm-se manifestado um pouco por todo o país © André Kosters/Lusa

Os sindicatos querem que o Ministério da Educação garanta que a colocação de professores só pode ser feita com base na graduação profissional, estando disponíveis para definir um calendário para implementar as restantes reivindicações.

Uma massa de ar polar marítimo vai provocar a queda de neve em Portugal, "podendo acumular quantidades significativas no solo". As temperaturas vão descer e o vento pode chegar aos 120 quilómetros por hora nas terras altas. A Agência Estatal de Meteorologia já atribuiu um nome a esta depressão que vai afetar o território português até pelo menos, quinta-feira: Fien.

O ministro das Finanças afastou esta segunda-feira o cenário de recessão na economia portuguesa a curto prazo e recordou que os indicadores do Governo apontam para um crescimento económico, ainda que "mais moderado" do que em 2022.

É a 28 de abril que será conhecida a decisão do julgamento do processo Football Leaks. À saída do Campus de Justiça, em Lisboa, o advogado de Rui Pinto, Francisco Teixeira da Mota, revelou que houve um reconhecimento da prática de alguns crimes.

Em debate na TSF entre os três candidatos à liderança da Iniciativa Liberal, Rui Rocha traçou uma linha vermelha ao Chega, e quer "uma cláusula e um compromisso" com o PSD, embora não defina se, com ele, a IL será um partido de Governo. Já Carla Castro e José Cardoso são diretos: com eles, o partido vai para o Governo.

Maria Manuel Cruz, a nova autarca de Espinho, anunciou que vai avançar de imediato com uma auditoria à Câmara Municipal no dia em que tomou posse como presidente da autarquia após Miguel Reis, em prisão preventiva, ter renunciado ao cargo.

No nordeste da Suíça, na montanha Säntis, um grupo de cientistas conseguiu desviar a trajetória de relâmpagos pela primeira vez numa experiência em cenário real.

Por cá, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, questionou a capacidade e dotação dos instrumentos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para prever fenómenos torrenciais como o ocorrido na cidade há mais de uma semana.

Na Serra da Estrela, as estradas de acesso ao maciço central reabriram ao trânsito, depois de terem sido encerradas, no domingo, devido à queda de neve.

Enquanto isso, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera desafia, num novo programa de ciência cidadã, as pessoas a monitorizarem o fitoplâncton (bactérias e algas microscópicas) de toda a costa através da comunicação de espumas ou coloração da água.

Youssef Chermiti estreou-se contra o rival Benfica no Estádio da Luz. Um ponta de lança que fez os primeiros minutos da temporada, mas que tem vindo a trabalhar com Rúben Amorim. Filipe Pedro treinou o jogador nos sub-23 dos leões e explica o que pode dar este filho de um antigo basquetebolista ao leão.