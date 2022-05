As imagens dos militares que estão a sair da Azovstal, Congresso dos EUA debate OVNI e outros destaques TSF

Militares ucranianos que saíram da fábrica Azovstal © Ministério da Defesa da Rússia/AFP

Os militares ucranianos entrincheirados no complexo metalúrgico de Azovstal, na Ucrânia, estão a ser retirados para localidades em territórios controlados por forças russas e pró-russas no leste da Ucrânia. As imagens mostram militares feridos e transportados em máscaras para os autocarros que os tiram de Mariupol.

Nos Estados Unidos da América foi dia de o Congresso olhar para o céu. Os Objetos Voadores Não Identificados - os famosos OVNI - foram o tema do dia e há, para já, apenas uma certeza, os avistamentos de fenómenos aéreos inexplicáveis têm aumentado.

Na polémica em torno dos metadados, a Ordem dos Advogados criticou a intervenção pública do primeiro-ministro, António Costa, a propósito da decisão do Tribunal Constitucional, considerando que o Governo não pode imiscuir-se na atividade dos tribunais.

Pelas contas do matemático Óscar Felgueiras, o número de casos de Covid-19 entre os mais velhos será já o mais elevado desde o início da pandemia.

O espanhol Javi García, médio que já representou o Benfica, tem sido apontado um possível candidato a fazer parte da estrutura do futebol encarnado, mas para já será só mesmo uma possibilidade. É que o espanhol garante à TSF que não sabia de nada.

A Polícia Metropolitana de Londres anunciou a detenção de um deputado do Partido Conservador por suspeita de violação. A identidade do parlamentar não foi divulgada.

É amiga do agricultor, mas o seu fim pode estar para muito breve. Assim é a vida da águia caçadeira em Portugal, uma das aves migratórias em maior perigo de extinção no país. Em Elvas foi assinado um protocolo entre investigadores, produtores e interessados na conservação da natureza para tentar reverter a situação.

A Ordem dos Engenheiros mostra-se disponível para ajudar Carlos Moedas a avaliar as restrições ao trânsito aprovadas pela maioria dos vereadores de Lisboa.

No Giro fez-se história: Biniam Girmay venceu a 10.ª etapa e tornou-se no primeiro africano negro a conseguir ganhar numa grande volta de ciclismo. Isabel Fernandes, comissária internacional de ciclismo, fala de um feito cuja dimensão ainda nem é totalmente clara.