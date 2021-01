As "inaceitáveis" filas de ambulâncias, a segurança das vacinas e outras notícias

© Monirul Alam/EPA

Em primeiro lugar, nos destaques que marcaram a manhã desta sexta-feira, estão os ensaios clínicos da vacina contra a Covid-19 da Novavax. A empresa de biotecnologia norte-americana divulgou que a vacina tem mais de 89% de eficácia.

Ainda sobre as vacinas, a União Europeia publicou esta sexta-feira o contrato assinado com a AstraZeneca para a aquisição de vacinas contra a Covid-19. Contrato exige "melhores esforços" da farmacêutica.

No que toca às máscaras de proteção que devem ser utilizadas, a Associação de Distribuidores Farmacêuticos garante que, mesmo que o uso das máscaras cirúrgicas passe a ser obrigatório, as FFP1 e FFP2 chegam para toda a população.

As filas das ambulâncias à porta das urgências dos hospitais continuam na ordem do dia. A Associação Portuguesa de Enfermeiros e Médicos de Emergência culpa os critérios do INEM na triagem dos doentes que ligam para o 112.

Ainda esta sexta-feira, o infecciologista do Hospital Egas Moniz, Jaime Nina reconhece que o confinamento até março tem custos sociais e económicos, mas defende que é um forte contributo para diminuir a escalada dos números da pandemia.

Por fim, no desporto, Miguel Cardoso é o novo treinador do Rio Ave. Ao que a TSF apurou Miguel Cardoso deve ser apresentado ainda durante esta sexta-feira.

*notícia atualizada às 13h25