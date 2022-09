As medidas de apoio às empresas, luto em Portugal pela morte de Isabel II e outros destaques TSF

© Tiago Petinga/Lusa

Uma semana e meia após ter dado a conhecer o pacote de medidas de apoio às famílias, o Governo revelou esta quinta-feira como pretende apoiar as empresas face ao aumento de custos com a energia. No pacote de mais de 1400 milhões de euros inclui-se uma linha de crédito de 600 milhões de euros e um alargamento dos apoios às indústrias de consumo intensivo de gás, apoios à formação, medidas de aceleração da eficiência energética.

No campo político, da esquerda à direita, o conjunto de medidas foi recebido com críticas. A direita diz que não há novidade, a esquerda acusa o Governo de falta de coragem ao não taxar os lucros excessivos.

No seio das empresas também não há especial entusiasmo. Os representantes ouvidos pela TSF revelam-se sobretudo preocupados.

O Governo português aprovou em Conselho de Ministros o cumprimento de três dias de luto nacional pela morte da rainha Isabel II: de domingo a segunda-feira.

Da reunião do executivo saiu também luz verde para um pacote de 200 milhões de euros para apoiar os concelhos afetados pelos incêndios deste ano.

Com o ano letivo a arrancar, o primeiro-ministro António Costa quer pôr "mãos à obra" e aumentar a oferta de alojamento para os estudantes do ensino superior. O Governo anunciou que vai reforçar a verba original do Plano de Recuperação e Resiliência para subir o número de camas disponíveis de 15 mil para 26 mil até 2026.

Um dos símbolos do ténis das últimas décadas anunciou, ao início da tarde, o adeus aos courts: é já na próxima semana, na Laver Cup, que o tenista de 41 anos se despede.

O presidente do CCB, Elísio Summavielle, garante que a coleção Berardo vai ter no "Museu de Arte Contemporânea de Belém" - nome revelado esta quinta-feira - a sua nova casa. Para já, e embora existam conversações com o Museu do Chiado, não se comprometeu com datas.

Carla Nunes, ex-diretora da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa (ENSP-NOVA) e uma das peritas que acompanhou a pandemia de Covid-19 em Portugal, morreu esta quinta-feira.