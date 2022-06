As medidas para o SNS, novas regras para os vistos e outros destaques TSF

© António Cotrim/Lusa

Por TSF 15 Junho, 2022 • 21:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou ao início da noite desta quarta-feira aquilo que o primeiro-ministro, António Costa, tinha apresentado como um "programa estrutural" para o Serviço Nacional de Saúde. Entre as respostas a curto prazo para o problema do encerramento de urgências de obstetrícia estão a criação de uma comissão de acompanhamento e reuniões, já a partir desta quinta-feira, com os sindicatos da área. Saiba tudo aqui:

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo revelou que já está a trabalhar com os privados para encontrar uma solução.

O Conselho de Ministros desta manhã aprovou um novo tipo de visto para quem venha a Portugal em busca de emprego e eliminou o regime de quotas para a imigração.

A média de casos diários de Covid-19 diminuiu para os 17.204 em Portugal, numa semana em que também o índice de transmissibilidade do vírus (Rt), desceu em todas as regiões.

No Algarve foi dia de mudança de nome. O Aeroporto de Faro tem agora o nome de Gago Coutinho, uma homenagem ao almirante, natural de São Brás de Alportel, no distrito de Faro, no centenário da primeira travessia aérea do Atlântico Sul.

Um grupo de cientistas da Universidade de Tóquio, no Japão, criou um dedo robótico coberto de "pele viva" capaz de se autorregenerar. Os académicos confessaram-se "surpreendidos" com a forma como o tecido de adaptou à superfície.