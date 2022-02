As medidas que se mantêm, o alívio de restrições em Portugal e outros destaques TSF

© Patrícia de Melo Moreira/AFP

O Governo aprovou o alívio das medidas no combate à Covid-19, num passo para o "regresso a uma vida mais normal", como o fim do isolamento para os contactos de risco. Os estabelecimentos comerciais deixam de ter limites de lotação, e já não será necessário apresentar o certificado digital, exceto no controlo de fronteiras. Fique a par de tudo o que muda.

Apesar do alívio de várias das restrições que existiam até agora, o Governo decidiu ainda manter outras importantes, nomeadamente a utilização de máscaras e realização de testes em determinados contextos.

A Direção-Geral da Saúde recomenda a vacinação com doses de reforço, ou seja, a quarta dose, a pessoas "com imunossupressão grave", que receberam uma dose adicional para completar o esquema vacinal primário.

No Brasil, as equipas de salvamento estão numa corrida contra o tempo em busca de sobreviventes. As chuvas fortes dos últimos dias, "as piores desde 1932", deixaram um rasto de destruição em Petropólis, uma cidade com cerca de 300 mil habitantes, localizada no norte do estado brasileiro do Rio de Janeiro.

O incêndio que na quarta-feira atingiu um navio mercante ao largo da ilha do Faial, nos Açores, progrediu, mas não há indicações de que haja poluição de momento. O capitão do Porto da Horta explicou à TSF os próximos passos.

O português Eduardo Freitas vai desempenhar, de forma alternada com o alemão Niels Wittich, o cargo de diretor de corrida no Mundial de Fórmula 1, substituindo o australiano Michael Masi, anunciou a Federação Internacional do Automóvel (FIA).

O juiz Carlos Alexandre foi constituído arguido no caso da distribuição do processo da Operação Marquês, avança o Expresso esta quinta-feira. A edição online do jornal explica que desembargador Jorge Antunes aceitou o pedido de abertura de instrução apresentado por José Sócrates.

A Rússia ameaçou reagir, mesmo militarmente, em caso de rejeição pelos EUA das suas principais exigências de segurança, repetindo que deseja a retirada das forças norte-americanas da Europa Central e Oriental e dos Estados Bálticos.

Será "O Homem Que Matou Dom Quixote" a hora certa para afirmação internacional da atriz portuguesa de 29 anos. Ouvida pela TSF dias antes da estreia do filme, Joana Ribeiro não tem dúvidas em reconhecer que "foi um sonho". A atriz refere-se ao lado mais surreal, nomeadamente "todos os percalços pelo qual o filme passou desde o início" (nomeadamente um diferendo litigioso entre Terry Gilliam e a coprodutora portuguesa Pandora da Cunha Teles de um lado, e o produtor Paulo Branco, do outro, numa luta em tribunal sobre os direitos do filme, que os primeiros venceram), mas principalmente "pela possibilidade de trabalhar com o Terry e com estes atores incríveis apenas cinco anos depois de ter começado a trabalhar, foi assim uma surpresa grande".

Na Liga Europa, o Sporting de Braga foi esta derrotado em casa dos moldavos do Tiraspol, por 2-0, num jogo da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Veja os golos na TSF.

A rejeição do recurso do líder da claque Super Dragões manteve a interdição de Fernando Madureira entrar em recintos desportivos durante cinco meses, pelo comportamento em quatro jogos da I Liga de futebol, entre 2018 e 2020.