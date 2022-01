As novas medidas, as regras para o voto de quem está isolado e outros destaques TSF

António Costa © Tiago Petinga/EPA

Na sequência do Conselho de Ministros, António Costa, na manhã desta quinta-feira, enumerou as novas medidas de combate à Covid-19. Entre o regresso das escolas, o teletrabalho, testes e vacinas, saiba tudo o que tem de saber sobre as novas regras, aqui.

Depois do pedido do parecer feito sobre as eleições legislativas antecipadas, feito por Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, no fim da mais recente reunião no auditório do Infarmed, começou o debate sobre o direito de voto, incluindo no Fórum TSF. Acompanhe tudo sobre as Legislativas 2022.

Durante a manhã de quinta-feira, mais de cem mil crianças entre os cinco e 11 anos começaram a ser chamados para a vacinação contra a Covid-19. Durante a tarde, é a vez dos professores e profissionais das creches e ATL. A TSF acompanhou o ponto de situação em alguns pontos do país.

Ao mesmo tempo, o portal de agendamento da vacinação encontrou-se com problemas de acesso devido a procura elevada. O site operou com dificuldades, no dia em que arrancou a segunda fase da vacinação exclusiva para crianças e comunidade escolar.

Há novidades no caso da deportação de Novak Djokovic. A Austrália não irá deportar, no imediato, porque o tribunal quer ouvir o atleta numa audiência final, que está marcada para a próxima segunda-feira.