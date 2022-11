As novas normas contra a Covid, EDP alerta para aumento das fraudes e outros destaques TSF

© André Luís Alves/Global Imagens

A manhã informativa da TSF desta terça-feira fica marcada pelas novas normas da DGS sobre a Covid-19. Os testes passam a ser feitos apenas em casos muito específicos e há também novidades relativamente aos internados infetados. Em declarações à TSF, Gustavo Tato Borges considera que estas novas regras "fazem sentido", mas nota que menos testes significa mais desconhecimento sobre a pandemia. Já Manuel Lemos pede "bom senso" para que "o vírus não se propague na comunidade".

Destaque também uma operação especial da PSP nos Olivais, em Lisboa, contra o tráfico ilegal de armas. Há nove detidos e três armas de fogo apreendidas.

Na ordem do dia está ainda a eutanásia. O ex-Presidente da República Cavaco Silva considera que a legalização da eutanásia "não respeita o espírito da Constituição" e defende que a despenalização desta prática é "mais um sinal da deterioração da qualidade da nossa democracia". Já a presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida considera que as propostas para a revisão da lei da eutanásia têm de ser melhoradas e alerta para o acesso aos cuidados paliativos.

As tentativas de fraude a clientes da EDP Comercial aumentaram 230%. As burlas mais recentes são feitas através de SMS, em que o nome de quem envia a mensagem é "mascarado para, alegadamente, parecer da EDP", e também por carta. Segundo a empresa, há "casos em que envelopes são desviados e abertos, adicionando-se uma última página na fatura, com uma alegada dívida e uma referência multibanco para pagamento".

Por fim, depois da vitória contra o Uruguai, a seleção portuguesa de futebol já começou a preparar o jogo diante da Coreia do Sul, o derradeiro no Grupo H do Mundial2022, sem a presença dos titulares com o Uruguai, Raphäel Guerreiro e os lesionados.