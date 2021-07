As novas restrições à circulação, a data das autárquicas e outros destaques na TSF

© Lusa

Pelo segundo dia consecutivo, o número de infetados ultrapassou os dois mil em 24 horas e, para conter o avanço da pandemia, o Governo aprovou novas restrições.

A principal novidade é a limitação de circulação na via pública entre as 23h00 e as 5h00 nos concelhos de risco elevado e muito elevado. Trata-se de uma medida que deverá entrar em vigor "o mais rápido possível". A ideia é evitar os ajuntamentos, sobretudo entre a população mais jovem.

Além das novas regras de combate à pandemia, o Governo anunciou que as eleições autárquicas serão realizadas no dia 26 de setembro.

No que diz respeito à vacinação, as pessoas com idade igual ou superior a 30 anos já podem fazer o autoagendamento. Se ainda não marcou a sua vacina e pretende fazê-lo, deixamos o link direto para o portal da Direção-Geral da Saúde.

Noutras notícias a marcar a atualidade, destaque para a história que envolve o ministro Eduardo Cabrita num acidente mortal. O Presidente do PSD, Rui Rio, revelou que a viatura que atropelou mortalmente um trabalhador na A6 não está registada. O MAI já veio esclarecer que o carro está em situação jurídica de "apreendido".

Ainda sobre o Ministério da Administração Interna, o Governo já aprovou a passagem de competência do SEF para PSP, GNR e PJ

Por fim, a contas com a Justiça, continua Joe Berardo. O empresário madeirense está detido há dois dias e já foi ouvido pelo juiz Carlos Alexandre.