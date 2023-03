As novidades no texto da eutanásia, Papa internado com infeção respiratória e outros destaques TSF

O novo diploma da eutanásia será votado na sexta-feira no Parlamento © António Pedro Santos/Lusa

Por TSF 29 Março, 2023 • 21:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A morte medicamente assistida só poderá ocorrer através de eutanásia se o suicídio assistido for impossível por incapacidade física do doente, estabelece o novo diploma que será votado na sexta-feira no Parlamento.

Em Itália, o Papa Francisco deu entrada num hospital de Roma e cancelou as audiências para os próximos dois dias. Inicialmente, o Vaticano referiu que Francisco estaria a fazer exames previamente agendados, mas depois confirmou que foi diagnosticada uma infeção respiratória.

Enquanto isso, Hans Zollner, conselheiro influente do Papa, deixou a comissão de proteção de menores do Vaticano, onde se combatem os abusos sexuais na Igreja Católica, devido a "questões estruturais e práticas".

Por cá, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, garante que o acompanhamento ao afegão que atacou o centro ismaelita de Lisboa "não podia ter sido mais atento" e indicou que o episódio pode ter sido uma "reação perante a intervenção de instituições quanto ao exercício do poder parental".

Na saúde, a direção executiva do SNS decidiu prolongar por mais dois meses a solução para as urgências de ginecologia e obstetrícia e para os blocos de parto. As maternidades vão, assim, continuar a funcionar de forma alternada nos meses de abril e maio. A decisão decorre de uma avaliação feita nos últimos três meses e, depois de várias conversas com as direções dos hospitais e diretores dos serviços.

Em resposta à oposição, o Governo defende que o IVA Zero em 44 produtos alimentares "não chega tarde", mas sim "no momento certo", depois de várias medidas que o Governo já aprovou, ao longo do último ano, para mitigar o aumento dos preços.

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) desconvocou a greve na TAP prevista para o período da Páscoa, entre os dias 7 e 10 de abril, apurou a TSF. A decisão surge depois de o Ministério das Finanças ter aprovado o protocolo assinado entre a administração da TAP e sindicato dos pilotos.

Do lado da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) concluiu-se que o administrador financeiro da TAP não teve conhecimento do acordo de saída de Alexandra Reis, e que, além de Pedro Nuno Santos e Hugo Mendes, mais nenhum membro do Governo esteve envolvido.

Antes de se conhecerem essas conclusões, o ministro das Infraestruturas, João Galamba, apontou o início do mês de abril para a saída da presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, altura em que o novo titular do cargo assumirá funções na companhia aérea.

No futebol, o treinador português Rui Mota acredita que Roger Schmidt quer continuar no Benfica. O técnico português de 41 anos trabalhou com o alemão na China, ao serviço do Beijing Guoan, clube onde, assinala, Schmidt procurou criar raízes e preparar o futuro, sem pressa para dar um passo seguinte na carreira.

A menos de dois meses do arranque da competição, a FIFA anunciou que a Indonésia já não vai receber o Campeonato do Mundo de sub-20 em futebol.