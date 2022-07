As "óbvias responsabilidades" do Estado nos incêndios e o desafio a Costa e a Marcelo

© Nuno Brites/Global Imagens

Uma "curta viagem entre Lisboa e a Amadora pelo IC19" é a sugestão de Manuel Monteiro, para que António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa possam "verificar, nas bermas, o mato que cresce e que não é cortado e que não é, seguramente, de nenhum particular, de nenhum agricultor idoso; é responsabilidade do Estado". O antigo presidente do CDS acrescenta: "O civismo começa pelo exemplo."

Neste sentido, Manuel Monteiro e também Paula Marques, vereadora independente na câmara municipal de Lisboa, defendem que o Estado, "central ou municipal", tem "óbvias responsabilidades" na questão dos incêndios.

Nos últimos dias, o primeiro-ministro, o ministro da Administração Interna e também o Presidente da República têm feito insistentes apelos ao civismo dos portugueses, como forma de evitar uma nova tragédia como a de 2017.

Na quinta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa pediu "um pouco mais de civismo" aos portugueses. Pela manhã, António Costa fez idêntico pedido. Antes, o chefe do Governo tinha mesmo dito que "só não há incêndios, se a mãozinha humana não os provocar".

Os dois participantes do Café Duplo avisam que o Estado não pode esquecer que também é responsável no que respeita aos fogos. Paula Marques levanta outra questão: a da reorganização da floresta. "Não há civismo que nos valha sem um verdadeiro ordenamento florestal."

E a vereadora na câmara de Lisboa deixa uma proposta concreta. "O Estado deve apostar na criação de unidades de gestão florestal, em que o proprietário mantém a sua propriedade, mas a gestão passa a ser coletiva."