"As pessoas andam a fazer asneiras." Há doentes com Covid-19 a sair de casa em Mora

O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Mora está muito preocupado com o surto de Covid-19 naquela vila alentejana, no distrito de Évora.

Em declarações à TSF, Manuel Caldas de Almeida fala de um "grave desrespeito pelas regras" definidas pelas autoridades de saúde na comunidade, incluindo o caso de doentes que saíram de casa apesar de saberem que estavam infetados.

"As pessoas andam todas a fazer asneiras" 00:00 00:00

"É impressionante como as pessoas facilitam", lamenta o provedor da Misericórdia de Mora. Talvez por esta ser uma pequena localidade no interior do Alentejo, "as pessoas entenderam que estavam protegidas, que era um ambiente milagrosamente assético".

Para os dois lares e uma unidade de cuidados continuados da Santa Casa, com cerca de 90 utentes, "o risco é enorme", alerta.

"As pessoas que trabalham connosco viviam na comunidade e tiveram provavelmente contacto" com pessoas infetadas pelo novo coronavírus.

"O risco de virmos a ter casos positivos é muito grande" 00:00 00:00

Apesar de a situação ser "gravíssima" a nível dos recursos humanos, foi definida uma estratégia, caso seja necessário retirar utentes dos lares e garantir que ficam em segurança.

Manuel Caldas de Almeida acrescenta que já foram pedidos testes para os lares de Mora e espera que sejam realizados com a maior brevidade possível.

Há pelo menos 42 doentes confirmas em Mora, onde o surto de Covid-19 surgiu há uma semana, com as três primeiras pessoas infetadas na comunidade com cerca de 2.500 habitantes.

Notícia atualizada às 13h17