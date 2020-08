"As pessoas andam de cabeça perdida." Lares preocupados com efeitos do desconfinamento

© Pixabay

O presidente da Associação de Lares de Idosos receia que os casos de Covid-19 aumentem em Portugal, tal como está a acontecer noutros países. João Ferreira de Almeida não esconde o medo e sugere mesmo que as regras mais apertadas que vão ser anunciadas pelo Governo em setembro deviam avançar de imediato.

Em entrevista à TSF, João Ferreira de Almeida não esconde a preocupação: "Eu andava mais ou menos sossegado porque não estava a acontecer nada de parecido com Espanha e com França, mas não sei se não vamos a caminho de uma situação também complicada ou mais complicada ainda. Eu acho que, depois do desconfinamento e depois com as férias, as praias e os bares, as pessoas andam de cabeça perdida e com muita falta de responsabilidade"

A partir de 15 de setembro, o estado de contingência estende-se a todo o país. O Governo explicou que a medida se justifica pelo início do ano letivo, que vai dar origem a um movimento social em massa.

Já na próxima semana, o Governo assina com a Cruz Vermelha um acordo para a criação de equipas de emergência, que vão reforçar os lares de idosos, quando faltarem médicos, enfermeiros ou assistentes sociais.

João Ferreira de Almeida aplaude a ajuda, que, na sua visão, até devia ter chegado mais cedo: "Já devia ter sido há muito tempo, mas ainda bem que foi agora, porque temos já muitos casos de situações muito aflitivas, com muitas empregadas a terem de ficar em casa de quarentena e fica francamente difícil, de maneira que acho uma excelente medida, até pela possibilidade de uma segunda vaga. Toda a gente está com medo e há que tomar medidas para evitar males maiores", remata.