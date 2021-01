"As pessoas estão ansiosas." Chuva volta a causar estragos na Madeira

Não tanto como no Natal, mas a chuva voltou a fazer estragos © Homem de Gouveia/EPA

O tempo melhorou um pouco na Madeira, mas mantém-se o alerta vermelho para esta quinta e sexta-feira. Há já estragos em vários pontos da ilha. A chuva intensa abateu-se de novo sobre a zona Norte e, em Ponta Delgada, nove pessoas voltaram a ter de ser retiradas de casa.

Uma situação que gerou muita ansiedade, como conta à TSF o presidente da Junta de Freguesia, Miguel Freitas.

"As pessoas estão um bocado ansiosas, psicologicamente afetadas. Algumas pessoas tinham saído de casa dia 25 e regressado já há dois dias. Hoje voltámos a dizer-lhes que têm de sair de casa, imagino que não seja nada fácil. Chegam a uma altura em que começam a ficar devastadas psicologicamente", explicou à TSF Miguel Freitas.

Não tanto como no Natal, mas a chuva voltou a fazer estragos apesar de muitos dos trabalhos de limpeza já terem sido feitos.

"As zonas mais fragilizadas foram os sítios mais atingidos no dia 25 de dezembro. A chuva começou a trazer novamente algumas pedras e lama. Obviamente tivemos de agir colocando sacos de areia, placas de madeira, tentar mudar o curso da água e evacuando algumas casas também, de onde retirámos cerca de nove pessoas que foram levadas para algumas unidades hoteleiras ou para casas de familiares", revelou o presidente da Junta de Freguesia de Ponta Delgada.

A previsão meteorológica não permite descansar também no concelho de Machico. Nesta localidade, o presidente da câmara, Ricardo Franco, conta que o mais grave foi um ribeiro que transbordou e veio, encosta abaixo, com troncos, pedras e lama.

"Situa-se tudo à sua frente, desde pedras a terra e la. Entulhou já próximo da marginal da ribeira levando duas viaturas. Uma delas capotou e está irremediavelmente destruída. Não houve qualquer dano pessoal, apenas duas pessoas idosas que não têm, neste momento, acesso à sua habitação desde que a pequena ponte que lhes dava acesso à casa foi destruída", acrescentou o autarca.

Ricardo Franco sublinha que o lado bom é não haver pessoas feridas. Tem apenas registo de duas pessoas idosas que, devido à queda de uma ponte, ficaram sem poder aceder a casa.

A costa norte e as regiões montanhosas da ilha da Madeira vão estar esta quinta-feira sob aviso vermelho, o mais grave, devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros fortes associados à depressão Filomena, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



O aviso vermelho vigora entre as 18h00 desta quinta-feira e as 03h00 de sexta-feira. O arquipélago está já sob aviso laranja por causa da chuva forte e da agitação marítima (neste caso até às 06h00 de sexta-feira), prevendo-se ondas de nordeste com cinco a seis metros, que podem atingir os 10 metros de altura máxima (até às 06h00 de sexta-feira).



A Madeira está ainda sob aviso laranja devido à previsão de vento de norte/nordeste, com rajadas até 90 quilómetros por hora, em especial nos extremos leste e oeste, entre as 18h00 desta quinta-feira e as 12h00 de sexta-feira.