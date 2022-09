As prioridades (e o recado) do Governo, Danielle em ação e outros destaques TSF

Tempestade Danielle condiciona o estado do tempo no país © Amin Chaar / Global Imagens (arquivo)

Trabalho digno e competitividade. São estas as prioridades do Governo para o arranque dos trabalhos parlamentares, disse Ana Catarina Mendes, ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, à TSF esta segunda-feira.

E sobre o recado deixado por António Costa na noite anterior, a socialista sublinhou: "Os portugueses confiaram no PS para ter o partido que maioritariamente tem deputados na Assembleia da República, isso não exclui que as instituições e o Parlamento não sejam o centro do debate político, o centro do diálogo e das negociações que têm que ser feitas. Mas quando tem que ser votado, vota-se para que tenham as medidas necessárias."

Já o Livre, também ouvido na antena da TSF, desvaloriza o discurso de António Costa sobre a maioria absoluta e prefere pressionar o PS a aplicar, sem demora, as medidas aprovadas no último Orçamento do Estado que contou com a abstenção de Rui Tavares. "Isolar as casas é tão importante como isolar Putin", atirou.

Como previsto, o dia acordou com os efeitos da tempestade Danielle. Entre a meia-noite e as 10h00 desta segunda-feira, a Proteção Civil registou algumas inundações e quedas de árvores, mas nada de grave. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil disse à TSF que há registo de 34 situações, sobretudo no litoral.

O dia fica também marcado pela subida das taxas Euribor a três, a seis e a 12 meses em relação a sexta-feira para novos máximos em cerca de 10 anos.

Já a inflação para agosto foi revista em baixa para 8,9%, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Com o mundo de olhos postos no Reino Unido, o novo rei fez o primeiro discurso no parlamento britânico. Carlos III reafirmou que sente "o peso da História" após a morte da mãe, a rainha Isabel II.

A partir desta segunda-feira, os britânicos vão poder prestar homenagem junto ao caixão da rainha Isabel II, que vai ficar acessível durante 24 horas na Catedral de Santo Egídio, em Edimburgo. O funeral da monarca está marcado para o dia 19, feriado nacional no Reino Unido. Acompanhe tudo sobre as cerimónias na TSF.

A fechar, a notícia do novo número um mundial do ténis. Carlos Alcaraz conquistou no domingo o Open dos Estados Unidos, o seu primeiro 'Grand Slam', ao vencer na final norueguês Casper Ruud.

Já com o troféu na mão, o espanhol confessou: "Ser número um do mundo é algo que sonho desde criança. Ser campeão do Grand Slam foi algo para o qual trabalhei muito duro. É difícil falar agora, são muitas as emoções."